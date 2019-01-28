2019-01-28T15:57:14+03:00
Общество

В Парке «Таганская слобода» готовят штурм самой высокой на Урале снежной крепости

Здесь отметят праздник «Широкая масленица»
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В этом году крепость будет еще большеВ этом году крепость будет еще большеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге готовятся к масштабному празднованию «Широкой масленицы». Событие отметят 10 марта в 12 часов в парке «Таганская слобода».

Издревле на Руси одной из самых ярких масленичных традиций был штурм снежной крепости. Действие завораживает и увлекает всех от мало до велика.

Штурм может пройти очень быстро, при умелой тактике нападающего войска, но может и затянуться. Например, в прошлом году на масленице в Харитоновском саду штурм длился почти 40 минут. Кстати как раз Масленица, которая проходила в Харитоновском саду, что за ТЮЗом, и переехала на новую площадку в «Таганскую Слободу».

Бои "стенка на стенку" - традиционная масленичная забава Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бои "стенка на стенку" - традиционная масленичная забаваФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этот раз организаторы решили повысить планку и намереваются построить снежную крепость с двухэтажный дом. Так, что нам предстоит увидеть увлекательное зрелище, где каждый может принять участие, как в обороне, так и в штурме.

Стоит отметить, что «Широкая Масленица» в Екатеринбурге уникальна для всей России. Только на ней одновременно проходят состязания в русской борьбе, бои стенка на стенку и штурм снежной крепости.

Одна из "фишек" праздника - сжигание чучела Масленницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из "фишек" праздника - сжигание чучела МасленницыФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снежную крепость строят сами участники праздника: это дети и молодежь из патриотических клубов и казачьих объединений. Так что, кто ее строит, тот сам и крепость защищает

Приглашаем детей и взрослых принять участие в постройке снежной крепости 9 марта в 11.00. Адрес парка: ул. Бебеля 111.

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