Готовить Екатеринбург к 300-летию будут семь рабочих групп

СЕГОДНЯ 14:41 2019-01-28T14:45:20+03:00

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Евгений Куйвашев распорядился создать профильные группы по подготовке к 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Работать команды специалистов будут сразу по семи направлениям.

- К 300-летию со дня основания Екатеринбург должен качественно преобразиться, чтобы войти в свое четвертое столетие как один из самых современных и преуспевающих мегаполисов. Подготовка к юбилею касается не только проведения праздничных мероприятий, но и включает масштабную работу по развитию городского пространства, благоустройству среды, улучшению транспортной инфраструктуры, появлению новых знаковых объектов, росту качества жизни горожан, - сказал глава региона.

Для каждой группы будет определен конкретный профиль: развитие социальной сферы, работа в сфере капитального строительства и землепользования, проведение капитальных ремонтов объектов государственной и муниципальной собственности и объектов культурного наследия.

Отдельная команды займется решения задач, связанных с благоустройством, транспортом и экологией. Также будут созданы группы по развитию сферы ЖКХ и потребительного рынка. Еще одна будет формировать программу празднования.

300-летний юбилей уральская столица отметит в 2023 году.