Евгений Куйвашев обсудил с Чулпан Хаматовой благотворительные проекты в помощь онкобольным детям

СЕГОДНЯ 14:15 2019-01-28T14:24:18+03:00

Актриса прилетела в Екатеринбург на творческий вечер, во время которого будут собраны деньги на операции трем малышам из Областной детской больницы

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Губернатор Свердловской области провел встречу с Чулпан Хаматовой, где обсудил новые совместные благотворительные проекты. Актриса и сооснователь фонда «Подари жизнь» прилетела в Екатеринбург на творческий вечер, во время которого будут собраны деньги на операции по трансплантации костного мозга трем малышам из Областной детской больницы.

Фото: Департамент информполитики региона

Средний Урал сотрудничает с фондом с 2016 года. За это время был переоснащен центр детской онкологии и гематологии областной детской больницы. Здесь создана единственная в стране региональная специализированная клиника, где проводятся все виды трансплантации костного мозга детям. В этом году бюджетные квоты увеличены до 41-й: 22 - для жителей Среднего Урала и 19 - для детей из других регионов.

Фото: Департамент информполитики региона

- Я благодарен вам за все, что вы делаете для развития фонда и благотворительной помощи больным детям. Мы создаем условия, но раз к этому вопросу приковано ваше внимание, у нас все получается. Впереди еще много работы, - сказал глава региона.

Благотворительный фонд «Подари жизнь» в 2016-м стал благополучателем Екатерининской ассамблеи. Собранные 11,8 миллиона рублей направили на организацию референсного центра по ранней диагностике и лечению лейкозов у детей на базе Областной детской клинической больницы.