В Каменск-Уральском оштрафован травматолог, продававший пациентам бесплатные фиксаторы

СЕГОДНЯ 13:26 2019-01-28T13:56:40+03:00

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В Каменске-Уральском заведующий травматологическим отделением городской больницы и его супруга осуждены за хищение денег пациентов. Жертвами Владимира Бахарева и Анастасии Афанасьевой становились больные, которым требовалась операция по составлению раздобленных костей с помощью различных фиксирующих конструкций.

Все приспособления в больнице имелись, и платить за них больные не должны. Однако травматолог убеждал родных пациентов, что фиксаторы дефицитны, после чего давал телефон фирмы, торгующих ими.

- Он давал телефон супруги, которая приобрела печать одного из предпринимателей города, занимающегося автоперевозками. При получении согласия потерпевших Бахарев получал необходимые металлоконструкции в больнице, а затем передавал Афанасьевой, которая с составленными фиктивными документами от имени индивидуального предпринимателя продавала их родственникам больных, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суммы фиксаторов варьировались от 27 до 51 тысячи рублей. За год семейный подряд похитил у пациентов 115 тысяч.

Суд назначил Владимиру Бахареву штраф в 250 тысяч рублей, Анастасия Афанасьева должна будет выплатить 150 тысяч. Кроме того, с мошенников взыскали сумму причиненного ущерба.