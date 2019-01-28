Городской транспорт Екатеринбурга за год потерял 600 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:02 2019-01-28T13:58:32+03:00

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В администрации Екатеринбурга привели веский аргумент в пользу транспортной реформы, которая стартует в городе 1 июля 2019 года.

По словам чиновников, за прошлый год убытки муниципального транспорта составили 600 миллионов рублей, это по 50 миллионов каждый месяц. Причиной такого положения стала неравномерность распределения транспортных потоков по мегаполису.

По мнению заместителя главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, муниципальные автобусы часто ездят по городу полупустые, потому что частные перевозчики оттягивают пассажиропоток в свою сторону.

В мэрии предлагают оставить большие муниципальные автобусы в центре города, а транспортные средства меньшей вместимости, которые принадлежат частным перевозчикам, отправить на окраины.

Отметим, что многие горожане сомневаются, что мэрия Екатеринбурга сможет провести полноценную реформу транспорта. В качестве примера пассажиры приводят ситуацию с отменой маршрута 024, который в итоге пришлось вернуть, отправив на рейсы муниципальный транспорт.

Также чиновники намерены соединить микрорайон Академический в центром города трехсекционными трамваями, правда, как они будут ездить, тоже непонятно - трамвайной линии в этом направлении в городе нет.