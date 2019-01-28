Метро Екатеринбурга планируют включить в пересадочный тариф

СЕГОДНЯ 12:19 2019-01-28T12:19:46+03:00

Пока это сделать нельзя из-за того, что неназемный общественный транспорт курируют областные, а не городские власти

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В ближайшее время екатеринбургская подземка тоже может стать частью, так называемого, пересадочного тарифа. Об этом заявил замглавы Алексей Бубнов. Правда, перед этим придется договориться с областным Министерством транспорта.

- Федеральный законодатель передал регулирование внеуличного транспорта субъектам РФ. И надо понимать, что кто утверждает, тот и финансирует льготу. Пока мы регулируем и обсуждаем этот вопрос с правительством Свердловской области. Я думаю, что в течение двух месяцев мы это сделаем, - сказал чиновник.

Вместе с тем, Бубнов отметил, что введенный год назад пересадочный тариф не пользуется у горожан спросом. Только 0,8 процента держателей «Екарты» пользуются им. Чтобы тариф вошел в милость пассажиров, необходимо отладить расписание маршрутов, чтобы люди не стояли часами в пробках или мерзли на остановках.