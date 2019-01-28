Жительница Первоуральска не смогла продать квартиру из-за коммунальных долгов

СЕГОДНЯ 11:24 2019-01-28T11:25:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Свердловские энергетики провели рейд по злостным неплательщикам, долг каждого их которых составляет десятки тысяч рублей.

Одной из жительниц отключили электричество еще полгода назад, но она все равно не торопилась расплатиться по долгам. После визита приставов женщина задумалась. Оказалось, что хозяйка решила продать жилье, но сделать это теперь не получится - на квартиру наложено ограничение по исполнительному производству.

- На сегодня задолженность жителей Первоуральска перед «ЭнергосбыТ Плюс» превышает 200 миллионов рублей. По этим долгам ведется большая работа: уведомления, обзвон, смс-оповещение, информация на квитанциях. Если должник не реагирует, то дальше начинается судебная работа, - рассказала руководитель Первоуральского офиса «ЭнергосбыТ Плюс». Сария Антропова.

За прошлый год в Первоуральске было возбуждено 4000 исполнительных производств за коммунальные долги.