Хоккейный корт, клумбы и свет в школе: свердловские муниципалитеты отчитались о расходах грантов
Свердловские муниципалитеты отчитались о расходах грантов, предоставленных областным правительством. За прошлый год территории в общей сложности получили из региональной казны 1,8 миллиона рублей.
Правда счастливчиками стали лишь пять муниципалитетов, показавшие наиболее эффективную работу. Как уточнили в министерстве экономики и территориального развития, гранты распределили между Екатеринбургом, Лесным, Кушвинским и Верх-Нейвинским округами и Камышловским муниципальным районом.
- Средства грантов израсходованы муниципальными образованиями в 2018 году на развитие общественной инфраструктуры. Так, в Екатеринбурге приобретен хоккейный корт для общеобразовательного учреждения Верх-Исетского района. В Лесном организовано уличное освещение на пешеходных переходах дороги Лесной-поселок Горный, - рассказали в Департаменте информполитики региона.
В Кушвинском ГО средства потратили на ремонт уличных фонарей и замену светильников в школьном спортзале и детском саду. В Верх-Нейвинском округе за счет гранта украсили сквер архитектурными элементами. А в Камышловском районе обустроили Аллею трудовой славы в селе Галкинское.