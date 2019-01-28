2019-01-28T11:11:15+03:00
Общество

Уральская экс-любовница Гуфа окончательно разорвала отношения с рэпером в эфире «Дом-2»

Девушка также подчеркнула, что заблокировала музыканта во всех социальных сетях
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Яна ШевцоваФото: Яна Шевцова
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Екатеринбурженка Яна Шевцова, будучи некогда возлюбленной рэпера Гуфа, поставила жирную точку в их отношениях. Об этом девушка заявила в эфире одного из выпусков реалити-шоу «Дом-2».

- Леш, у меня есть реально Сорока, и я тебе это говорила. Все, у нас с тобой на этом точка. Мы заблокированы друг у друга, - сказала участница телепроекта.

Теперь Яна намерена строить любовь с Артемом Сорокой, хотя еще недавно собиралась бороться за сердце Захара Саленко. Между тем на руке уралочки до сих пор красуется тату на всю руку с именем, отчеством и фамилией Гуфа.

Кроме того, в сегодняшем посте на страничке в соцсети девушка написала «Я и без тебя с тобой....(Д).(А).(С)».

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