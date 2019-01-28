2019-01-28T09:56:52+03:00
Общество

В Екатеринбурге осужден виновник ДТП, в котором пострадал 4-летний ребенок

Водитель сел за руль будучи пьяным
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Ближайший год горе-водитель проведет в колонии-поселенииБлижайший год горе-водитель проведет в колонии-поселенииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге осужден виновник аварии, где серьезные травмы получил 4-летний малыш.

В тот день Руслан Зайнибашаров выпил, но все равно сел за руль и на перекрестке улиц Машинная и Щорса устроил ДТП. Мужчина решил проскочить на красный, но не успел и врезался во впереди стоящий «Хендэ Элантра». В иномарке в момент ЧП на заднем сидении находился ребенок.

- Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, которая по признаку опасности для жизни экспертами расценена как тяжкий вред здоровью, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил Руслану Зайнибашарову 1 год колонии-поселения, а также обязал выплатить родителям пострадавшего малыша 600 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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