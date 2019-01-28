В Краснотурьинске оштрафовали вандала, расстрелявшего из пневматики остановки

СЕГОДНЯ 09:04 2019-01-28T09:04:56+03:00

Пьяный снайпер разбил шесть стекол на только что установленных комплексах

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В Краснотурьинске вынесли приговор 20-летнему местному жителю. Евгения Мотуза признали виновным в вандализме. Будучи сильно пьяным юноша расстрелял из пневматического пистолета несколько новеньких остановок, разбив шесть стекол.

- Мировой судья назначил молодому человеку наказание в виде 300 часов обязательных работ, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Также служители Фемиды удовлетворили иск городского Управления ЖКХ о возмещении ущерба. Так что кроме трудотерапии горе-снайперу придется заплатить 81 тысячу рублей.