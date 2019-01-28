2019-01-28T14:16:05+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге осуждены черные риелторы, похитившие собственника квартиры

Злоумышленники прознали, что мужчина пьянствует и не имеет родни, и решили отобрать у него жилье
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге за решетку отправили парочку, похитившую собственника квартиры, чтобы отобрать у несчастного жилье. Организатором столь жуткого преступления стала женщина. Свой жертвой Екатерина Николаева выбрала одинокого пьяницу и наркомана, живущего на улице Пехотинцев, заведя с мужчиной мнимую дружбу.

Войдя в доверие к потерпевшему, в один из дней женщина выманила мужчину на улицу, где подельник Николаевой Шаиг Самедов с другими соучастниками избили свою жертву, после чего затолкали в машину и вывезли в лес. Здесь издевательства продолжились.

- Затем соучастники перевезли потерпевшего на съемное жилье, где насильно удерживая, вынудили подписать его документы сделки купли-продажи принадлежащего ему жилья. После чего Самедов и Николаева подыскали покупателя и продали квартиру жертвы. Все деньги - 1,8 миллиона рублей, злоумышленники забрали себе.

На преступный дуэт завели два уголовных дела: «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни» и «Вымогательство, совершенное с целью получения имущества в особо крупном размере».

Суд приговорил Шаига Самедова к 10 годам колонии строго режима, Екатерину Николаеву - к 10,5 годам колонии общего режима.

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