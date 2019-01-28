На окраине Екатеринбурга из горящей высотки эвакуировали 50 человек

СЕГОДНЯ 08:18 2019-01-28T08:20:12+03:00

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Утро жильцов 16-этажного дома на улице Ракетная сегодня началось раньше обычного. В 5:30 в высотке начался пожар. На 11 этаже на лестничной клетке вспыхнул оставленный кем-то мусор. К месту ЧП немедленно выехали пять пожарно-спасательных расчетов.

Несмотря на то, что площадь пожара составила всего два квадратных метра, едкий дым быстро обволок коридор, как на верхних, так и на нижних этажах. Спасателям пришлось эвакуировать людей.

- Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 50 человек, из них 10 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожар потушен в течение двух минут. Пострадавших нет.