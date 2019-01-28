2019-01-28T08:20:12+03:00
Происшествия

На окраине Екатеринбурга из горящей высотки эвакуировали 50 человек

Пожар начался из-за вспыхнувшего мусора
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утро жильцов 16-этажного дома на улице Ракетная сегодня началось раньше обычного. В 5:30 в высотке начался пожар. На 11 этаже на лестничной клетке вспыхнул оставленный кем-то мусор. К месту ЧП немедленно выехали пять пожарно-спасательных расчетов.

Несмотря на то, что площадь пожара составила всего два квадратных метра, едкий дым быстро обволок коридор, как на верхних, так и на нижних этажах. Спасателям пришлось эвакуировать людей.

- Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 50 человек, из них 10 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожар потушен в течение двух минут. Пострадавших нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Метро Екатеринбурга планируют включить в пересадочный тариф
В Камышлове врач перед операцией пробила пациентке пищевод
Жительница Первоуральска не смогла продать квартиру из-за коммунальных долгов
Хоккейный корт, клумбы и свет в школе: свердловские муниципалитеты отчитались о расходах грантов
Уральская экс-любовница Гуфа окончательно разорвала отношения с рэпером в эфире «Дом-2»
В Екатеринбурге осужден виновник ДТП, в котором пострадал 4-летний ребенок
В Краснотурьинске оштрафовали вандала, расстрелявшего из пневматики остановки
В Екатеринбурге автоледи на кроссовере «забодала» трамвай
На Урале завели уголовное дело на УК, которая не платила за ресурсы 8 лет
В Екатеринбурге столкнувшиеся Hyundai и ВАЗ застряли в траншее
В поселке под Первоуральском в доме взорвался водяной котел
«Стыдно, но не умирать же теперь»: фигурист Ковтун извинился после провала на Чемпионате Европы
В Екатеринбурге четыре часа тушили склад металлоконструкций на Альпинистов
Пропавшую на Урале пенсионерку нашли мертвой
В аварии под Нижним Тагилом пострадала 12-летняя девочка
Как правильно согреваться в мороз: советы от уральских спасателей
Высокинский поднял цену за квадратный метр жилья в Екатеринбурге
В Екатеринбурге незнакомец спас из огня троих детей
В прошлом году свердловским предпринимателям раздали 3 миллиарда рублей
Три автомобиля столкнулись в районе Южного автовокзала Екатеринбурга
Банду похитителей крышек от люков поймали в Новоуральске
Свердловская область попала в десятку регионов с самым грязным воздухом
Питаться надо лучше: на Урале подвели итоги диспансеризации
В Кировграде эвакуировали жителей пятиэтажного дома
В Екатеринбурге ночью на Крестинского горел автосервис
Вернулась домой: школьница из Екатеринбурга, которую искали почти две недели, нашлась