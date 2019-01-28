В Екатеринбурге автоледи на кроссовере «забодала» трамвай
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и Мира автоледи на Audi Q5 на полном ходу врезалась в трамвай. Как рассказали свидетели аварии, иномарка проехала на красный сигнал светофора, а девушка во время движения разговаривала по мобильнику. В ГИБДД нарушение ПДД подтвердили.
Фото: служба спасения "Сова"
- Девушка в шоковом состоянии, сработали подушки, вроде не пострадала, - сообщили очевидцы.
Фото: служба спасения "Сова"
В результате аварии пострадали водитель кроссовера и пассажир трамвая, однако от госпитализации они отказались.
Фото: служба спасения "Сова"
А вот иномарка в отличие от своей владелицы пострадала знатно. О силе удара красноречиво говорит то, что все содержимое капота Audi оказалось на рельсах. Досталось и вагону - у трамвая разбито заднее стекло, вынесен аккумулятор и помята дверь.
Фото: служба спасения "Сова"