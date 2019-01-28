В Екатеринбурге автоледи на кроссовере «забодала» трамвай

СЕГОДНЯ 08:02 2019-01-28T08:07:52+03:00

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и Мира автоледи на Audi Q5 на полном ходу врезалась в трамвай. Как рассказали свидетели аварии, иномарка проехала на красный сигнал светофора, а девушка во время движения разговаривала по мобильнику. В ГИБДД нарушение ПДД подтвердили.

Фото: служба спасения "Сова"

- Девушка в шоковом состоянии, сработали подушки, вроде не пострадала, - сообщили очевидцы.

Фото: служба спасения "Сова"

В результате аварии пострадали водитель кроссовера и пассажир трамвая, однако от госпитализации они отказались.

Фото: служба спасения "Сова"

А вот иномарка в отличие от своей владелицы пострадала знатно. О силе удара красноречиво говорит то, что все содержимое капота Audi оказалось на рельсах. Досталось и вагону - у трамвая разбито заднее стекло, вынесен аккумулятор и помята дверь.