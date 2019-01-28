2019-01-28T07:49:38+03:00
Недвижимость

На Урале завели уголовное дело на УК, которая не платила за ресурсы 8 лет

Руководству грозит до пяти лет лишения свободы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Только за тепло УК задолжала 13 миллионов рублейТолько за тепло УК задолжала 13 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге ресурсные компании, поставляющие свет, тепло и воду, ополчились против УК ПЖЭК №210. Первыми заявление в полицию подали «Т Плюс», вскоре их поддержали «Водоканал» и «Екатеринбургэнергосбыт». В ходе проверки оказалось, что управляющая компания восемь лет не платила ресурсникам за блага цивилизации.

- Задолженность управляющей компании перед ПАО «Т Плюс» превысила 13 миллионов рублей. Для компании, обслуживающей один многоквартирный дом, сумма колоссальная. В ходе проверки установлено, что отопление и горячую воду жильцы дома оплачивают исправно, но ПЖЭК №210 с января 2011 года не оплатил ни одного счета поставщику тепла.

В течение всех лет поставщиики тепла подали в арбитражный суд 18 исков о взыскании с УК долга. Суд требования удовлетворил, вот только на счетах управляющей компании денег нет.

Теперь должника заведено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием». Руководству может грозить до пяти лет колонии.

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