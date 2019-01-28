В Екатеринбурге столкнувшиеся Hyundai и ВАЗ застряли в траншее

СЕГОДНЯ 07:17 2019-01-28T07:21:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге столкнувшиеся Hyundai Solaris и вазовская «Копейка» застряли в глубокой траншее. Инцидент произошел на перекрестке улиц Ломоносова и Калинина.

Фото: служба спасения "Сова"

- Водитель ВАЗа двигался по Калинина в сторону 40 лет Октября и должен был уступить дорогу, так как ехал по второстепенной. Но, по его словам, он не заметил приближающийся Hyundai. Водитель начал притормаживать, однако на скользкой дороге машину занесло и столкновения избежать не удалось, - сообщили в службе спасения «Сова».

Фото: служба спасения "Сова"

От удара оба автомобили вылетели с проезжей части у годили в глубокую траншею для замены высоковольтного кабеля. Водитель ВАЗа, несмотря на ушибы, от госпитализации отказался. Hyundai тросами вытащили из ловушки, на своем ходу он поехал в ГИБДД.

Фото: служба спасения "Сова"