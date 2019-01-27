2019-01-27T16:01:15+03:00
Происшествия

В поселке под Первоуральском в доме взорвался водяной котел

В доме обрушилась стена
Олег Галимов
Поделиться:
Мужчина не остался без крыши над головой, так как строит еще один дом. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиМужчина не остался без крыши над головой, так как строит еще один дом. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

Сегодня днем в одном из частных домов в поселке Билимбай, что под Первоуральском, взорвался водяной котел. Из-за этого произошло обрушение части стены, которая служила межкомнатной перегородкой

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- В момент происшествия в доме находился хозяин, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. — Мужчину осмотрели медики, он отказался от госпитализации.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В МЧС отметили, что дом серьезно поврежден, но хозяин строит рядом еще один и не остался без крова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Стыдно, но не умирать же теперь»: фигурист Ковтун извинился после провала на Чемпионате Европы
В Екатеринбурге четыре часа тушили склад металлоконструкций на Альпинистов
Пропавшую на Урале пенсионерку нашли мертвой
В аварии под Нижним Тагилом пострадала 12-летняя девочка
Как правильно согреваться в мороз: советы от уральских спасателей
Высокинский поднял цену за квадратный метр жилья в Екатеринбурге
В Екатеринбурге незнакомец спас из огня троих детей
В прошлом году свердловским предпринимателям раздали 3 миллиарда рублей
Три автомобиля столкнулись в районе Южного автовокзала Екатеринбурга
Банду похитителей крышек от люков поймали в Новоуральске
Свердловская область попала в десятку регионов с самым грязным воздухом
Питаться надо лучше: на Урале подвели итоги диспансеризации
В Кировграде эвакуировали жителей пятиэтажного дома
В Екатеринбурге ночью на Крестинского горел автосервис
Вернулась домой: школьница из Екатеринбурга, которую искали почти две недели, нашлась