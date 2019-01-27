В поселке под Первоуральском в доме взорвался водяной котел
В доме обрушилась стена
Мужчина не остался без крыши над головой, так как строит еще один дом. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Сегодня днем в одном из частных домов в поселке Билимбай, что под Первоуральском, взорвался водяной котел. Из-за этого произошло обрушение части стены, которая служила межкомнатной перегородкой
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
- В момент происшествия в доме находился хозяин, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. — Мужчину осмотрели медики, он отказался от госпитализации.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В МЧС отметили, что дом серьезно поврежден, но хозяин строит рядом еще один и не остался без крова.