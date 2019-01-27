2019-01-27T12:08:33+03:00
Спорт

«Стыдно, но не умирать же теперь»: фигурист Ковтун извинился после провала на Чемпионате Европы

Уралец упал во время произвольной программы и допустил множество ошибок
Олег Галимов
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Ковтун Упал в самом начале выступленияКовтун Упал в самом начале выступленияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун извинился перед фанатами после своего провального выступления на Чемпионате Европы, который проходит в Минске.

- Можно сейчас многое сказать на эмоциях, я помолчу, но! Хочу сказать одно с уверенностью, спасибо. Спасибо болельщикам, спасибо родные за поддержку, - написал Ковтун в Instagram. - Жизнь такая штука и от прорыва до краха порой один шаг, искренне благодарен каждому... Стыдно? Да, но не умирать же теперь. Буду думать, что пошло не так.

Во время произвольной программы россиянин упал и допустил множество ошибок, чем вызвал шквал критики в свой адрес от Татьяны Тарасовой. В итоге судьи дали ему 128,48 балла.

- Господи, позор какой-то! Честное слово - просто амок. Да, но если амок - сидите дома. Просто стыдно, - заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Напомним, что в конце прошлого года Ковтун выиграл чемпионат России по фигурному катанию.

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