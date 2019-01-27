«Стыдно, но не умирать же теперь»: фигурист Ковтун извинился после провала на Чемпионате Европы
Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун извинился перед фанатами после своего провального выступления на Чемпионате Европы, который проходит в Минске.
- Можно сейчас многое сказать на эмоциях, я помолчу, но! Хочу сказать одно с уверенностью, спасибо. Спасибо болельщикам, спасибо родные за поддержку, - написал Ковтун в Instagram. - Жизнь такая штука и от прорыва до краха порой один шаг, искренне благодарен каждому... Стыдно? Да, но не умирать же теперь. Буду думать, что пошло не так.
Во время произвольной программы россиянин упал и допустил множество ошибок, чем вызвал шквал критики в свой адрес от Татьяны Тарасовой. В итоге судьи дали ему 128,48 балла.
- Господи, позор какой-то! Честное слово - просто амок. Да, но если амок - сидите дома. Просто стыдно, - заявила Тарасова в эфире Первого канала.
Напомним, что в конце прошлого года Ковтун выиграл чемпионат России по фигурному катанию.