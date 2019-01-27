2019-01-27T11:50:39+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге четыре часа тушили склад металлоконструкций на Альпинистов

На место ЧП выезжали 26 машин и 90 огнеборцев
Олег Галимов
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Всю эту ночь екатеринбургские пожарные боролись с огнем, который охватил большой склад металлоконструкций на улице Альпинистов.

Пожар тушили четыре часа. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар тушили четыре часа. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, на складе находились бытовая техника, автодетали, торговое и производственное оборудование. Большая горючая загрузка склада способствовала распространению огня и сильному задымлению, что осложняло поиск очага пожара и его тушение. Кроме того, на складе находились газовые баллоны, которые под воздействием высокой температуры взрывались и способствовали увеличению площади горения.

Площадь пожара составила 1500 кв.м. На момент возникновения пожара людей в здании не было.

- На месте пожара был развернут штаб пожаротушения, созданы 3 боевых участка, - отметили в ГУ регионального МЧС. - Всего в тушении пожара были задействованы 26 единиц пожарно-спасательной техники и около 90 человек личного состава. Работали 5 звеньев газодымозащитной службы.

В Екатеринбурге загорелся склад торгового оборудования и автомобильных деталей.

Причина пожара еще устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории.

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