В Екатеринбурге четыре часа тушили склад металлоконструкций на Альпинистов
Всю эту ночь екатеринбургские пожарные боролись с огнем, который охватил большой склад металлоконструкций на улице Альпинистов.
Пожар тушили четыре часа. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
По данным ГУ МЧС по Свердловской области, на складе находились бытовая техника, автодетали, торговое и производственное оборудование. Большая горючая загрузка склада способствовала распространению огня и сильному задымлению, что осложняло поиск очага пожара и его тушение. Кроме того, на складе находились газовые баллоны, которые под воздействием высокой температуры взрывались и способствовали увеличению площади горения.
Площадь пожара составила 1500 кв.м. На момент возникновения пожара людей в здании не было.
- На месте пожара был развернут штаб пожаротушения, созданы 3 боевых участка, - отметили в ГУ регионального МЧС. - Всего в тушении пожара были задействованы 26 единиц пожарно-спасательной техники и около 90 человек личного состава. Работали 5 звеньев газодымозащитной службы.
В Екатеринбурге загорелся склад торгового оборудования и автомобильных деталей.
Причина пожара еще устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории.