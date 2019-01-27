Пропавшую на Урале пенсионерку нашли мертвой
Тело Валентины Созоновой обнаружили через пять дней после пропажи
Пенсионерку искали десятки волонтеров. Фото: предоставлено родственниками погибшей
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Под Первоуральском в поселке Билмбай погибла 78-летняя пенсионерка Валентина Созонова. Женщина потерялась 20 января, после того как ушла со своего дачного участка, а потом так и не вернулась домой.
К поисковой операции сразу же подключились отряды «Лиза Алерт» и «Абрис». В итоге тело бабушки обнаружили лишь 25-го числа. В Следственном отделе по Первоуральску отметили, что признаков криминала в случившемся нет.
Отметим, что в Екатеринбурге полицейские вычислили сбежавшую из дома школьницу через социальные сети.