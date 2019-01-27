2019-01-27T09:53:00+03:00
Происшествия

В аварии под Нижним Тагилом пострадала 12-летняя девочка

У нее ушиб груди и голени
Олег Галимов
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Фото: УГИБДД по Нижнему ТагилуФото: УГИБДД по Нижнему Тагилу
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Минувшим вечером на Южном подъезде к Нижнему Тагилу в лобовую столкнулись Nissan Primera и Kia Sportage. В результате аварии пострадала 12-летняя школьница, которая сидела в Nissan: у нее ушиб грудной клетки и голени. После осмотра в травматологии её отпустили домой.

В аварии пострадала девочка и 48-летняя женщина. Фото: УГИБДД по Нижнему Тагилу

В аварии пострадала девочка и 48-летняя женщина. Фото: УГИБДД по Нижнему Тагилу

Также травмы были диагностированы у 48-летней женщины, тагильчанка получила сотрясение головного мозга, закрытые переломы ребер и левой лучевой кости. Пострадавшую доставили в Демидовскую горбольницу.

Фото: УГИБДД по Нижнему Тагилу

Фото: УГИБДД по Нижнему Тагилу

По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в Kia. По данным Госавтоинспекции, оба водителя были трезвы. Причины происшествия выяснятся.

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