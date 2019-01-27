Как правильно согреваться в мороз: советы от уральских спасателей

СЕГОДНЯ 09:24 2019-01-27T09:24:01+03:00

До конца следующей недели в Екатеринбурге будет под -20 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соблюдение элементарных правил может спасти вам жизнь

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Каждый год с наступлением низких температур увеличивается количество пожаров от печей и электроприборов, особенно в выходные дни, когда люди активно топят бани, отдыхают, теряя зачастую элементарную бдительность.

Нередко печные пожары случаются в ночное время. Оставленные без присмотра печи продолжают топиться, в слабых местах образуются прогары, что и приводит к возгоранию. Зачастую такие пожары обнаруживаются с большим опозданием, когда огонь разгорается в полную силу.

Вот несколько советов, которые помогут вам избежать ЧС в период морозов:

При использовании электроприборов:

– помните, что нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы;

– не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;

– эксплуатируйте электропровода и кабели только с целой изоляцией;

– используйте исправные розетки и рубильники;

– электроплитки и электрочайники должны находиться на подставках из негорючих материалов;

– чтобы не допустить перегрузки сети, старайтесь не включать в электрическую розетку одновременно несколько электрических приборов, особенно большой мощности;

– откажитесь от применения некалиброванных плавких вставок («жучков») в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;

– помните, что монтаж электропроводки должен выполнять только специалист.

При использовании печей:

– заблаговременно проверяйте исправность печи и дымохода;

– помните, что кладка печи должна быть без трещин и щелей, а в дымоходе должна быть хорошая тяга;

– знайте, что дымоход должен быть выполнен таким образом, чтобы исключить возможность загорания конструкций межэтажных перекрытий или стен;

– во избежание перекала печи топите её несколько раз в день;

– избегайте использования легковоспламеняющихся жидкостей при разжигании печи;

– не оставляйте топящуюся печь без присмотра;

– топку печи должен осуществлять только взрослый человек.

В случае возникновения пожара обращайтесь в пожарно-спасательную службу МЧС Росси по телефону «101»