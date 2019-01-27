Высокинский поднял цену за квадратный метр жилья в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 09:11 2019-01-27T09:11:13+03:00

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление и утвердил среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья на I квартал 2019 года. Согласно документу, опубликованном на сайте мэрии, теперь «квадрат» стоит 61 557 рублей.

При этом год назад цена была ниже на 3 190 рублей, но по итогам 2018 года подорожал на 800 рублей. Ранее мы уже рассказывали, почему в уральской столице цены на недвижимость растут, несмотря на год постройки дома.

Стоит также добавить, что в начале года Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ипотеке.