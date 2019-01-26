В прошлом году свердловским предпринимателям раздали 3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:48 2019-01-26T15:48:19+03:00

Это на 500 миллионов больше, чем годом ранее

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В 2018 году представителям малого и среднего бизнеса Свердловской области раздали 3 миллиарда рублей, это на 500 миллионов больше, чем было выдано годом ранее. Сумму разделили между собой 700 бизнесменов. Выделением финансов занимались специалисты Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Чаще всего предприниматели пользовались поручительствами по банковским гарантиям и займами. Всего в прошлом году было заключено 328 поручительств по кредитам и гарантиям на 2 миллиарда рублей. За счет этого бизнес привлек 4,8 миллиарда рублей.

Кроме этого, бизнесменам выдано 383 займа на 715 миллионов рублей, а также предоставлены льготные кредиты на 144 миллионов рублей. Эти деньги пошли на развитие бизнеса в сферах торговли, услуг и производства.