Три автомобиля столкнулись в районе Южного автовокзала Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 15:48 2019-01-26T15:48:14+03:00

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Днём на пересечении улиц Фрунзе и 8 Марта произошло ДТП: столкнулись автомобили KIA, Nissan и Mazda.

— По информации от очевидцев, водитель на машине Mazda проехал перекресток и пропускал пешеходов, следом за ним двигалась KIA. Обе машины двигались по 8 Марта со стороны Фурманова. В это же время со стороны Фрунзе двигался Nissan. Водитель на машине KIA ударил в правый бок Nissan и по касательной зацепил стоящую Mazda на перекрестке, — разъясняют в службе спасения «Сова».

Спасатели сообщают, что в аварии никто не пострадал.