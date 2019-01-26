2019-01-26T15:48:14+03:00
Происшествия

Три автомобиля столкнулись в районе Южного автовокзала Екатеринбурга

В дорожном происшествии никто не пострадал
Анна КОСНЫРЕВА
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На перекрестке столкнулись три автомобиля. Фото: служба спасения "Сова"На перекрестке столкнулись три автомобиля. Фото: служба спасения "Сова"
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Днём на пересечении улиц Фрунзе и 8 Марта произошло ДТП: столкнулись автомобили KIA, Nissan и Mazda.

— По информации от очевидцев, водитель на машине Mazda проехал перекресток и пропускал пешеходов, следом за ним двигалась KIA. Обе машины двигались по 8 Марта со стороны Фурманова. В это же время со стороны Фрунзе двигался Nissan. Водитель на машине KIA ударил в правый бок Nissan и по касательной зацепил стоящую Mazda на перекрестке, — разъясняют в службе спасения «Сова».

Спасатели сообщают, что в аварии никто не пострадал.

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