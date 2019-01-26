2019-01-26T15:22:54+03:00
Происшествия

Банду похитителей крышек от люков поймали в Новоуральске

Молодые люди успели продать 200 килограммов металла
Анна КОСНЫРЕВА
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Хулиганы утащили 6 крышек от люков. Фото: архив "КП"Хулиганы утащили 6 крышек от люков. Фото: архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Местные жители в селе Тарасково обнаружили пропажу нескольких крышек люков с канализационных колодцев, и сообщили в полицию. Сотрудники следственно-оперативной группы насчитали отсутствие 6 крышек, сумма ущерба для села составила 60 000 рублей. Спустя сутки, проведя розыскные мероприятия, сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались трое молодых мужчин, двое из них ранее привлекались к ответственности за преступления имущественного характера.

— Трое приятелей были задержаны. Они признались в содеянном и рассказали, что решили подзаработать сбором металлолома, — рассказывают в ГУ МВД России по Свердловской области. — Взяв у родственницы одного из парней легковой автомобиль, в несколько приемов перевозили крышки в гараж, где разбивали их кувалдой и сдавали в пункт приема металла, расположенный в поселке Верх-Нейвинском. Они успели сдать часть металла массой 200 килограммов, вырученные деньги разделили и потратили на личные нужды.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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