2019-01-26T12:43:11+03:00
Общество

Свердловская область попала в десятку регионов с самым грязным воздухом

Для восстановления флоры и фауны сформированы 5 региональных проектов
Анна КОСНЫРЕВА
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В Свердловской области разработали проекты по улучшению экологииВ Свердловской области разработали проекты по улучшению экологииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Министерстве природных ресурсов и экологии составили рейтинг российских регионов с самым грязным воздухом. На первом месте оказался Забайкальский край. Затем — Хакасия и Мурманская область, Красноярский край и Ленинградская область, потом — Москва, а также Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская область. Замыкает десятку «лидеров» Свердловская область.

Выводы в докладе были сделаны после изучения проб воздуха, в которых отмечалось превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации вредных примесей, поясняет RT со ссылкой на доклад Минприроды России.

На днях в Свердловской области были сформированы пять региональных проектов, направленных на улучшение экологической обстановки.

— В рамках нацпроекта «Экология» в течение 2019-2024 годов будут реализованы проекты «Чистый воздух», «Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистый регион» и «Сохранение лесов». При их разработке учтена промышленная специфика Свердловской области, региональные проекты охватили все основные направления снижения негативного воздействия на окружающую среду, – выступил с докладом министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, сообщают в областном Минприроды.

В данное время этапы проекта находятся на согласовании в федеральных органах государственной власти.

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