2019-01-26T11:40:05+03:00
Здоровье

Питаться надо лучше: на Урале подвели итоги диспансеризации

У трети свердловчан - болезни системы кровообращения
Лев Истомин
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Пройти диспансеризацию можно раз в три года по месту жительства в поликлиникеПройти диспансеризацию можно раз в три года по месту жительства в поликлиникеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области подвели итоги плановой диспансеризации. В прошлом году ее прошли 540 жителей региона. Сейчас специалисты систематизировали данные.

Как выяснилось, 30% обследованных неправильно питаются, употребляя в пищу некачественные продукты, а также не получая нужного количества витаминов и микроэлементов.

Всего в 2018 году у уральцев выявлено 105 тысяч различных заболеваний, треть из которых связана с системой кровообращения. У каждого пятого свердловчанина зафиксирована избыточная масса тема и низкая физическая активность.

В ходе диспансеризации удалось выявить 537 случаев онкологии, больше половины – на ранней стадии болезни.

Врачи настоятельно советуют жителям Свердловской области срочно менять свой образ жизни, чтобы избежать инфарктов и инсультов.

Напомним, что диспансеризация взрослого населения проводится раз в три года для каждого человека.

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