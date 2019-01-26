СЕГОДНЯ 11:37 2019-01-26T11:41:11+03:00

Пожарные вывели на улицу 15 человек из-за возгорания в одной из квартир

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Сегодня утром в Кировграде эвакуировали жителей пятиэтажного дома на ул.Февральская. Получив сигнал, на место оперативно прибыли пожарные и спасатели. Как оказалось, произошло возгорание в квартире на первом этаже, огонь охватил небольшую площадь в 1 кв. метр, повредив домашнее имущество. Но дым распространился по всем этажам.

Спасатели эвакуировали по лестничным маршам пятнадцать человек, из них двое детей. Сотрудники из газодымозащитной службы также спасли и жителя горящей квартиры.

— В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Пожар мы потушили за две минуты, — сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.