2019-01-26T11:41:11+03:00
Происшествия

В Кировграде эвакуировали жителей пятиэтажного дома

Пожарные вывели на улицу 15 человек из-за возгорания в одной из квартир
Анна КОСНЫРЕВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской областиФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Изменить размер текста:

Сегодня утром в Кировграде эвакуировали жителей пятиэтажного дома на ул.Февральская. Получив сигнал, на место оперативно прибыли пожарные и спасатели. Как оказалось, произошло возгорание в квартире на первом этаже, огонь охватил небольшую площадь в 1 кв. метр, повредив домашнее имущество. Но дым распространился по всем этажам.

Спасатели эвакуировали по лестничным маршам пятнадцать человек, из них двое детей. Сотрудники из газодымозащитной службы также спасли и жителя горящей квартиры.

— В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Пожар мы потушили за две минуты, — сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свердловская область попала в десятку регионов с самым грязным воздухом
Питаться надо лучше: на Урале подвели итоги диспансеризации
В Екатеринбурге ночью на Крестинского горел автосервис
Вернулась домой: школьница из Екатеринбурга, которую искали почти две недели, нашлась
ХК «Автомобилист» разгромил в гостях «Нефтехимик»
В школах и детсадах Екатеринбурга отменили карантин
Партия власти сохранила своего лидера в Екатеринбурге
В Свердловской области настал пик заболеваемости гриппом и ОРВИ
Таможенники не пустили в Екатеринбург 14 тонн контрафактной одежды из Киргизии
Екатеринбурженка отсудила 200 тысяч за плохо застекленную лоджию
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам счет для идентификации платежей
ГИБДД из-за плохой погоды просит автомобилистов отказаться от поездок
В «Кольцово» раскрыли две кражи из дьюти-фри
Следователи назвали причину смерти пропавшей на севере Урала туристки
В Екатеринбурге строители деревянных домов обокрали клиентов на шесть миллионов
За год госдолг Свердловской области снизился на несколько миллиардов
В выходные на Средний Урал придут 30-градусные морозы
«Экспо-матрешки» вернут в Екатеринбург
В Первоуральске закрыли гостиницу, которая заселяла клиентов, не закончив стройку
На Урале прокуратура вернула на работу сотрудника-прогульщика
Драматург Коляда передумал проводить фестиваль «Коляда – Plays»
В Екатеринбурге будут судить рецидивиста, насиловавшего женщин в течение 22 лет
Водитель спецтехники оставил без света два района Екатеринбурга
В Екатеринбурге вторую неделю ищут девушку, не вернувшуюся из школы