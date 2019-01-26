2019-01-26T10:19:19+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге ночью на Крестинского горел автосервис

Возгорание тушили 6 пожарных машин и 26 огнеборцев
Анна КОСНЫРЕВА
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Горел автосервис. Фото: служба спасения "Сова"Горел автосервис. Фото: служба спасения "Сова"
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Этой ночью, около 22.00, на пульт диспетчера службы пожаротушения поступило сообщение о пожаре в автосервисе на ул. Крестинского, 54.

— Над зданием образовался густой черный дым. Ранг пожара был поднят до номера 1 бис, так как существовала угроза распространения огня, — рассказывают в службе спасения «Сова». — Пожар охватил большую площадь — в 150 кв. метров. Пострадавших нет, во время пожара автосервис не работал.

Чтобы потушить огонь, были задействованы 6 единиц техники и 26 человек личного состава.

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