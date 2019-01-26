Вернулась домой: школьница из Екатеринбурга, которую искали почти две недели, нашлась
Школьницу Кристину начали искать с 16 января. В тот день 15-летняя екатеринбурженка как обычно пошла в школу, но после уроков не вернулась домой. Ее искали почти 2 недели, на помощь вышли и волонтеры из поискового отряда «Прорыв». Вчера вечером девочка нашлась.
— Девочка вернулась домой сама, с ней все благополучно, — говорят в поисковом отряде «Прорыв».
Как оказалось, девочку убедили вернуться домой соотрудники полиции из отдела по делам несовершеннолетних, которые на протяжении поисков пытались связаться с ней через соцсети.
— «Беглянка» сама явилась в территориальный отдел внутренних дел, где пояснила, что все эти дни находилась дома у подруги на улице Таватуйской. Свое поведение она объяснила желанием проводить время без опеки законных представителей, — поясняют в УМВД Екатеринбурга.