Вернулась домой: школьница из Екатеринбурга, которую искали почти две недели, нашлась

СЕГОДНЯ 10:06 2019-01-26T11:05:05+03:00

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Школьницу Кристину начали искать с 16 января. В тот день 15-летняя екатеринбурженка как обычно пошла в школу, но после уроков не вернулась домой. Ее искали почти 2 недели, на помощь вышли и волонтеры из поискового отряда «Прорыв». Вчера вечером девочка нашлась.

— Девочка вернулась домой сама, с ней все благополучно, — говорят в поисковом отряде «Прорыв».

Как оказалось, девочку убедили вернуться домой соотрудники полиции из отдела по делам несовершеннолетних, которые на протяжении поисков пытались связаться с ней через соцсети.

— «Беглянка» сама явилась в территориальный отдел внутренних дел, где пояснила, что все эти дни находилась дома у подруги на улице Таватуйской. Свое поведение она объяснила желанием проводить время без опеки законных представителей, — поясняют в УМВД Екатеринбурга.