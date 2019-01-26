2019-01-26T09:11:54+03:00
Спорт

ХК «Автомобилист» разгромил в гостях «Нефтехимик»

Игра окончилась со счетом 3:0 в пользу уральских хоккеистов
Лев Истомин
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Уральцы одержали уверенную победу. Фото: скрин с видео матчаУральцы одержали уверенную победу. Фото: скрин с видео матча
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Пятничная игра для ХК «Автмобилист» окончилась очередной уверенной победой. На этот раз уральским хоккеистам в гостях удалось разгромить со счетом 3:0 соперников из «Нефтехимика».

Первая шайба поразила ворота уральских противников уже на 5-й минуте, когда атака «Автомобилиста» завершилась передачей Степана Хрипунова на Андрея Обидина, после чего форвард атаковал ворота в левый угол. В ответ нижнекамцы вполне уверенно атаковали ворота под защитой Якова Коваржа, но тот сумел отразить все удары.

Несмотря на слаженную игру, «Нефтехимик» не смог исправить ситуацию в свою пользу во втором периоде. За это время очередной успешный удар по воротам хозяев нанес Анатолий Голышев.

В последнем периоде «Автомобилист» также не дал «Нефтехимику» изменить счет в свою пользу. Итоговый гол забил уралец Евгений Грачев.

- Матч был очень напряженный. Видно, что соперник был заряжен. Много движений. Много борьбы силовой. По игре нашей команды: поблагодарил ребят за самоотверженность. Много броском поймано на себя. Моменты, которые мы создали, мы смогли использовать. А так, равная игра, очень хорошая»,- рассказал после матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Отметим, что очередной матч «Автомобилист» проведет в воскресенье, 27 января, в Магнитогорске, где сыграет ч местным «Металлургом».

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