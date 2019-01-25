Партия власти сохранила своего лидера в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 16:13 2019-01-25T16:13:01+03:00

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Виктор Шептий сохранил пост секретаря свердловского отделения партии «Единая России», который он занимает с 2009 года, с перерывом с 2010-го по 2012-й год.

За кандидатуру Виктора Шептия в ходе тайного голосования поддержали 211 делегатов конференции из 242. 31 участник голосования отдал голоса председателю городской думы Ревды Андрея Мокрецова.

Виктор Шептий в 2012 году был избран на 5 лет, а в 2017 году переизбрался. По партийному уставу руководитель отделения не может занимать свой пост больше двух сроков подряд. Однако последний срок Шептия не был полным, поэтому его не зачли при переизбрании.