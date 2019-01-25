В Свердловской области настал пик заболеваемости гриппом и ОРВИ

СЕГОДНЯ 15:33 2019-01-25T15:35:05+03:00

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На Среднем Урале настал пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом на пресс-конферении заявил замглавного врача «Центра гигиены и эпидемиологии» Андрей Юровских.

Только за прошедшую неделю медики зарегитсрировали 35 тысяч новых больных. Наряду с обычной простудой уже фиксируются и случаи гриппа, в том числе свиного. Опасность штампа H1N1 в том, что он практически сразу может дать осложнение в виде воспалениях легких. Уберечь от этого спобна только вовремя поставленная прививка.

- Уровень заболеваемости суммой ОРВИ у привитых и непривитых гриппом существенно отличается. Например, дети и взрослые, которым поставили вакцину, болели в 7,1 и 5,2 раза реже соответственно, - сказал Юровских.

Однако далеко не все соглашаются на прививки и, как результат, в девяти муниципалитетах области эпидпорог превышен на 20 процентов. В этих городах рекомендовано ограничить массовые мероприятия и ввести масочный редим в больницах, образовательных учреждениях, предприятих бытового обслуживания и торговли.