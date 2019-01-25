2019-01-25T14:40:21+03:00
Общество

Таможенники не пустили в Екатеринбург 14 тонн контрафактной одежды из Киргизии

Ущерб составил 13 миллионов рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Изменить размер текста:

Сотрудники Челябинской таможни вместе с пограничниками пресекли первую в этом году попытку ввоза контрафактных товаров на территорию России.

Автомобиль с 14,5 тоннами взрослой и детской одежды следовал из Киргизии в Екатеринбург. В грузовом отсеке таможенники обнаружили почти 10 тысяч предметов одежды с надписью таких известных мировых брендов как «Adidas», «Reebok», «Nike», «Tommy Hilfiger», «Fila», «Mickey Mouse» и «Philipp Plein».

- Товар изъят и передан полиции Троицка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правонарушителям грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составил около 13 миллионов рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В школах и детсадах Екатеринбурга отменили карантин
Партия власти сохранила своего лидера в Екатеринбурге
В Свердловской области настал пик заболеваемости гриппом и ОРВИ
Екатеринбурженка отсудила 200 тысяч за плохо застекленную лоджию
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам счет для идентификации платежей
ГИБДД из-за плохой погоды просит автомобилистов отказаться от поездок
В «Кольцово» раскрыли две кражи из дьюти-фри
Следователи назвали причину смерти пропавшей на севере Урала туристки
В Екатеринбурге строители деревянных домов обокрали клиентов на шесть миллионов
За год госдолг Свердловской области снизился на несколько миллиардов
В выходные на Средний Урал придут 30-градусные морозы
«Экспо-матрешки» вернут в Екатеринбург
В Первоуральске закрыли гостиницу, которая заселяла клиентов, не закончив стройку
На Урале прокуратура вернула на работу сотрудника-прогульщика
Драматург Коляда передумал проводить фестиваль «Коляда – Plays»
В Екатеринбурге будут судить рецидивиста, насиловавшего женщин в течение 22 лет
Водитель спецтехники оставил без света два района Екатеринбурга
В Екатеринбурге вторую неделю ищут девушку, не вернувшуюся из школы