Таможенники не пустили в Екатеринбург 14 тонн контрафактной одежды из Киргизии

СЕГОДНЯ 14:40 2019-01-25T14:40:21+03:00

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Сотрудники Челябинской таможни вместе с пограничниками пресекли первую в этом году попытку ввоза контрафактных товаров на территорию России.

Автомобиль с 14,5 тоннами взрослой и детской одежды следовал из Киргизии в Екатеринбург. В грузовом отсеке таможенники обнаружили почти 10 тысяч предметов одежды с надписью таких известных мировых брендов как «Adidas», «Reebok», «Nike», «Tommy Hilfiger», «Fila», «Mickey Mouse» и «Philipp Plein».

- Товар изъят и передан полиции Троицка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правонарушителям грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составил около 13 миллионов рублей.