Екатеринбурженка отсудила 200 тысяч за плохо застекленную лоджию

СЕГОДНЯ 14:08 2019-01-25T14:24:52+03:00

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Остекленение лоджии обернулось для екатеринбурженки судебными исками. Ирина заказала в ООО «Семейные окна» замену окон, оплатив сразу же всю сумму - 76 тысяч рублей. Подрядчик выполнил работу в срок, претензий у клиентки не было. Однако через несколько дней их уженщины появился целый ворох.

Были видны сквозные пробуривания ограждения лоджии, с наружной стороны сильно выступали металлические саморезы, оказалась повреждена наружная обшивка балкона. Кроме того, шатался подоконник, утепление парапета нарушено, а зазоры между рамами плохо запенены, отчего из них дует.

Решить вопрос в досудебном порядке не удалось, поэтому Ирина подала иск, в котором просила взыскать стоимость работ, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и расходы на представителя, а также вернуть лоджии первоначальный вид.

Суд обязал компанию выплатить женщине 230 тысяч рублей.

- Фирма не согласилась и подала апелляцию, ссылаясь на то, что клиентка приняла все без замечаний, - сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. - Коллегия, изучив материалы дела, не нашла оснований для изменения решения суда первой инстанции или его отмены.