ГИБДД из-за плохой погоды просит автомобилистов отказаться от поездок

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-25T13:41:48+03:00

Особенно это касается водителей-новичков

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Свердловская Госавтоинспекция настоятельно рекомендуем автомобилистам на время плохой погоды пересесть на общественный транспорт. В первую очередь, это касается водителей-новичков.

Если же поездку отменить нельзя, следует быть предельно внимательным, не устраивать на дорогах гонки и соблюдать дистанцию до впереди идущих машин.

- Пешеходам в условиях недостаточной видимости использовать световозвращающие элементы и переходить проезжую часть только убедившись в своей безопасности, - сказали в ГИБДД.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно сообщать по номеру экстренных служб - 112.