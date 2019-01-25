2019-01-25T13:41:48+03:00
Авто

ГИБДД из-за плохой погоды просит автомобилистов отказаться от поездок

Особенно это касается водителей-новичков
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Свердловская Госавтоинспекция настоятельно рекомендуем автомобилистам на время плохой погоды пересесть на общественный транспорт. В первую очередь, это касается водителей-новичков.

Если же поездку отменить нельзя, следует быть предельно внимательным, не устраивать на дорогах гонки и соблюдать дистанцию до впереди идущих машин.

- Пешеходам в условиях недостаточной видимости использовать световозвращающие элементы и переходить проезжую часть только убедившись в своей безопасности, - сказали в ГИБДД.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно сообщать по номеру экстренных служб - 112.

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