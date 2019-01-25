2019-01-25T12:22:12+03:00
Общество

В «Кольцово» раскрыли две кражи из дьюти-фри

Падкими на бесплатные товары оказались взрослые пассажиры
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Транспортные полицейские раскрыли две каражи в аэропорут «Кольцово». Обе были совершены в магазинах дьюти-фри: в первом случае с полки исчезла бейсболка, во втором - матрешка.

- Из торгового павильона терминала «А» пропала кепка российского бренда дизайнерской одежды и аксессуаров из города Сочи. Сумма ущерба составила 1600 рублей. Кражу совершила девушка, улетевшая рейсом до Москвы. Кепку она спрятала в пакет, а по прилету в столицу подарила своей подруге, - рассказали в пресс-службк УТ МВД по УрФО.

А вот русскую деревянную куклу прихватил с собой 44-летний житель Серова, отправлявшийся с семьей в Египет. Мужчина дал матрешку своему ребенку, чтобы тот не капризничал, а после этого решил не рассчитываться за товар. Стоимость похищенного сувенира составила 2490 рублей.

Похищенная кепка уже возвращена в магазин, а вот матрешка во время отпуска потерялась. Обоих похитителей привлекли к административной ответственности. Им грозит штраф до пятикратной стоимости сувениров.

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