Следователи назвали причину смерти пропавшей на севере Урала туристки

СЕГОДНЯ 12:17 2019-01-25T12:17:31+03:00

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Следственный комитет озвучил официальную причину смерти заблудившейся на севере Урала 35-летней туристки Елены Подкорытовой.

- По данным следственного отдела Краснотурьинска, полученным от судебного медицинского эксперта, предварительной причиной смерти туристки явилось общее переохлаждение, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что доследственная проверка продолжается, а потому решение о том, заводить уголовное дело или нет, примут позднее. Напомним, что Елена Подкорытова и ее подруга Елена Осипова пропали в горах под Карпинском 19 января, через три дня их нашли спасатели. К тому моменту Подкорытова была уже мертва, а Осипову на вертолете доставили в больницу Краснотурьинска, после чего перевезли в Екатеринбург.

В ГКБ № 40 женщине ампутировали стопы, но по последней информации от врачей, ее состояние улучшилось. Елену Подкорытову похоронят завтра в 12:00 в Компрессорном.