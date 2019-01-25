В Екатеринбурге строители деревянных домов обокрали клиентов на шесть миллионов

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-25T12:31:33+03:00

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Почти три десятка екатеринбуржцев вместо того, чтобы отдыхать за городом на новеньких дачах, были вынуждены месяцами обивать пороги полиции, прокуратуры и судов. И вот наконец хождения по мукам закончились - в уральской столице вынесли приговор мошенникам, которые прикидывались строителями частных деревянных домов.

На скамье подсудимых директор компании «Центр» Татьяна Хачатурова и ее менеджер Антон Гринько. Пара заключала договоры поставки лесоматериалов, строительных материалов и строительства деревянных домов.

- Впоследствии подсудимые выполняли по заключенным договорам незначительные и некачественные работы лишь для создания видимости строительства. По некоторым договорам работы не выполнялись вовсе, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В результаты преступных действий 27 потерпевшим причинен ущерб на 6,1 миллиона рублей.

Суд приговорил женщину к семи годам колонии, мужчину - 6,5 годам. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

- Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД по Екатеринбургу, - добавили в отделении по связям по СМИ по Екатеринбургу. - Благодаря их слаженной и профессиональной работе удалось установить место нахождения злоумышленников, и в ходе спецоперации задержать.