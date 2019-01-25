За год госдолг Свердловской области снизился на несколько миллиардов

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-25T11:44:42+03:00

Общий долг региона снова подрос за три месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На начало 2019 года государственный долг Свердловской области составил 72,79 миллиарда рублей. Об этом официально сообщило региональное министерство финансов.

Основная часть госдолга приходится на коммерческие кредиты, общая сумма которых – 31,97 миллиарда, 20 миллиардов – долг по ценным бумагам, еще 19,72 миллиарда – это бюджетные кредиты региона и 1,1 миллиарда – государственные и муниципальные гарантии.

Год назад госдолг составлял 75,6 миллиарда рублей. К началу октября 2018 года он снизился до 55,72 миллиарда, после чего снова вырос до нынешней отметки.