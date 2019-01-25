В выходные на Средний Урал придут 30-градусные морозы

СЕГОДНЯ 11:35 2019-01-25T11:40:48+03:00

Погода на Урале всю неделю ухудшалась день ото дня и к уик-энду испортилась окончательно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый день будут снегопады, а в некоторых районах возможны метели

Изменить размер текста: A A

Валенки, штаны ватные, тулуп и шапка на меху - именно гардероб почтальона Печкина отлично подойдет уральцам, которые в предстоящие выходные собираются выходить из дома на улицу. Погода на Урале всю неделю ухудшалась день ото дня и к уик-энду испортилась окончательно.

В пятницу, 25 января, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, снег, возможна слабая метель. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит -14 градусов, ночью -20, -25. Ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду.

В субботу, 26 января, будет пасмурно, с прояснениями. Днем столбикии термометров покажут -15, -20 градусов, ночью до -24. По-прежнему сохранятся снегопады. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду.

В воскресенье, 27 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег, изморозь. Днем -16, - 21 градусов, ночью похолодает до -30. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду.