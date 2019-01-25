2019-01-25T11:06:56+03:00
Общество

«Экспо-матрешки» вернут в Екатеринбург

Уральские красавицы объездили десять городов
Лев Истомин
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Матрешки побывали в десяти странахМатрешки побывали в десяти странахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ближайшее время в Екатеринбург вернут коллекцию матрешек, которые перед голосованием за место проведения международной выставки объездили весь мир.

Десять матрешек привезут в уральскую столицу в первой половине февраля, после чего выставят для обзора в одном из людных мест.

- Мы планируем их принять, подремонтировать и выставить на обозрение горожан, - рассказал экс-глава представительства заявочного комитета «Экспо-2025» Константин Пудов.

Матрешки презентуют уральцам либо в центре Екатеринбурга, либо в парке им. Маяковского.

Уральские красавицы возвращаются на улицы Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские красавицы возвращаются на улицы ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что матрешки в качестве послов российской заявки осенью 2018 года отправили в десять городов. Их показали жителям Берлина, Барселоны, Лондона, Брюсселя, Парижа, Милана, Шанхая и других городов.

В итоге Екатеринбурге проиграл Осаке право на проведение всемирной промышленной выставки «Экспо-2025».

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