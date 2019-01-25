В Первоуральске закрыли гостиницу, которая заселяла клиентов, не закончив стройку
Гостиничный бизнес Первоуральска оставляет желать лучшего. В погоне за прибылью некоторые отельеры напрочь забывают о безопасности как клиентов, так и своей собственной.
Один из отелей должен был расположиться в реконструированном здании школы на улице Зои Космодемьянской, 11. По документам гостиница пока еще числится как объект незавершенного строительства, а значит допуска к экспулуатации не имеет. Однако, владелец не придал этому значения и начал заселение людей в номера до окончания строительных работ.
- Законному представителю собственника вручено требование добровольно выселить всех постояльцев до 25 января. Покинуть здание должны и сами арендаторы, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Однако никаких действий должник по исполнению требований не предпринял.
В результате судебные приставы опечатали здание.