2019-01-25T10:30:38+03:00
Общество

На Урале прокуратура вернула на работу сотрудника-прогульщика

Работодатель неправильно оформил документы об отсутствии подчиненного
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Начальник прогульщика не составил акт об отсутствии и не взял у подчиненного объяснениеНачальник прогульщика не составил акт об отсутствии и не взял у подчиненного объяснениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Пригородного района помогла вернуться на работу уволенному сотруднику совхоза «Шумихинский». Трудовой договор с мужчиной разорвали из-за его прогула, однако сотрудник посчитал, что его выгнали незаконно и обратился в надзорное ведомство.

В прокуратуре встали на сторону работника, так как оказалось, что при оформлении документов об увольнении руководство допустило ряд грубых нарушений.

- Не составлен акт об отсутствии сотрудника на работе, у работника не было взято объяснение, не установлена уважительность либо неуважительность причин прогула и не решен вопрос о привлечении работника к дисциплинарной ответственности, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Кроме того, в приказе о прекращении трудовых отношений и трудовой книжке внесены некорректные формулировки причины увольнения.

В отношении директора совхоза возбуждено дело об административном правонарушении. Помимо этого, прокуратура направила в суд иск с требованием признать увольнение незаконным, восстановить работника в должности, а также выплатить ему среднийй заработок за время вынужденного прогула и моральный вред.

Уже на следующий день мужчина вновь вышел на работу.

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