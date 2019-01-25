2019-01-25T10:16:22+03:00
Звезды

Драматург Коляда передумал проводить фестиваль «Коляда – Plays»

Идейный вдохновитель театрального мероприятия отказался раскрывать причины
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Театральный фестиваль Коляда - plays является одной из визитных карточек ЕкатеринбургаТеатральный фестиваль Коляда - plays является одной из визитных карточек ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Известный уральский драматург Николай Коляда решил отказаться от проведения традиционного фестиваля «Коляда – Plays». О своих радикальных намерениях, театральный мэтр написал в своем аккаунте в социальной сети.

Из причин, проясняющих что-либо, заслуженный артист России указал банальное отсутствие желания.

- Да не хочу я. Ну, и еще много есть причин не проводить фестиваль.

На фестиваль нам выделен грант губернатора, но мы же его пока не получили на счет, не поздно отказаться. Положение о фестивале и конкурсе мы не публиковали, теперь уж и публиковать не будем. Ликую, - написал Коляда.

Сам Коляда отказался от общения с журналистом «Комсомолки».

Примечательно, что актеры «Коляды – театра» заявили о том, что фестиваль все-таки состоится.

Ряд источников уже сказали о том, что пост Коляды не более чем спланированная пиар-акция, ввиду того, что екатеринбургские журналисты уже несколько недель ничего не писали о гастролях актеров театра.

Отметим, что театральный фестиваль «Коляда – Plays» традиционно проводился летом. В 2018 году он был перенесен на ноябрь в связи с проведением чемпионата мира по футболу

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