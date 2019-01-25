В Екатеринбурге будут судить рецидивиста, насиловавшего женщин в течение 22 лет

СЕГОДНЯ 09:52 2019-01-25T10:03:42+03:00

Мужчина отсидел несколько лет в колонии, но выйдя на свободу, принялся за старое

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В Екатеринбурге перед судом предстанет рецидивист, который в течение 22 лет убивал и насиловал женщин. Первое преступление мужчина совершил в 1992 году, когда на Сибирском тракте надругался над школьницей.

После этого маньяка отправили в колонию, однако в 2009-м он вышел на свободу и принялся за старое. Практически сразу после освобождения обвиняемый выследил 24-летнюю девушку, которая шла из продуктового магазина на дублере Сибирского тракта в сторону станции «Путевка».

Изнасиловать жертву мужчина не смог из-за ее сильного сопротивления, и из мести 15 раз ударил пострадавшую ножом, после чего задушил. Всего же жертвами насильника стали 12 человек.

- В отношении обвиняемого была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой мужчина осознавал свои действия. Специалисты пришли к выводу, что обвиняемый не нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

- Основная часть преступлений совершалась в районе автомобильных мостов и транспортных развязок. Нападая на жертв, злоумышленник с применением насилия похищал их имущество, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.

Рецидивисту грозит пожизненный срок.