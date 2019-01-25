Водитель спецтехники оставил без света два района Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 09:26 2019-01-25T09:29:44+03:00

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Минувший ночью сразу в двух районах Екатеринбурга случился блэк-аут. Около 1:00 пропал свет в домах на Уралмаше и Эльмаше.

Как выяснилось позже, водитель спецтехники на улице Победы задел провода электропередач, обесточив четыре подстанции «ЕЭСК»: «Орджоникидзевская», «Веер», «Литейная», «Термическая», которые обеспечивают 98 тысяч жителей.

- Благодаря оперативным действиям специалистов филиала «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» и «ЕЭСК» перерыв электроснабжения был всего 9 минут, - сообщили в пресс-службе МРСК Урала. - Водитель спецтехники уже установлен. Энергетики готовят заявление в полицию. Выясняется, что делала сторонняя спецтехника в охранной зоне высоковольтного энергообъекта ночью.