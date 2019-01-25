В Екатеринбурге вторую неделю ищут девушку, не вернувшуюся из школы

СЕГОДНЯ 09:01 2019-01-25T09:02:00+03:00

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

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В Екатеринбурге ищут 15-летнюю Кристину Коньшину. Девушка пропала еще 16 января. В тот день подросток, как обычно, ушла в школу, однако после занятий домой не вернулась, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

- Приметы: рост 153 сантиметра, телосложение среднее, глаза карие, волосы светлые, короткая стрижка. Была одета в темно-синие джинсы, серые кроссовки, темную толстовку с капюшоном, темно-зеленую куртку-парку, - говорится в ориентировке.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Кристины Коньшиной, просят сообщить об этом в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-45-74 (73,80,78), (343) 356-42-15 либо 02.