У тагильчанки за долги забрали платья и чулки

СЕГОДНЯ 07:56 2019-01-25T07:58:11+03:00

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Гол как сокол - это практически про одну из предпринимательниц из Нижнего Тагила. Женщина мечтала не «работать на дядю», а открыть свое дело, и взяла под собственный бизнес займ в 2,5 миллиона рублей.

На эти деньги тагильчанка арендовала точку в торговом центре и закупила для продажи женскую одежду. Однако бизнес оказался не таким уж и прибыльным, и в итоге женщина не смогла вернуть деньги.

- Заемщик обратился в суд, по решению которого был наложен арест на имущество должника в пределах суммы иска, а именно двух с половиной миллионов рублей, - рассказали в УФССП по СВердловской области. - Вещи переданы на ответственное хранение до вынесения решения о взыскании средств.

У бизнес-вумен отобрали 10 блузок, 20 пар брюк, более ста пар чулок и носков, 15 кофт, куртки и платье. Всего арестовано 274 вещи женского гардероба.